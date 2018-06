Cobra Tate o consideră pe fosta iubită a lui Victor Slav, parte din familie. “Fratele meu este familia mea. Da, Bianca face parte din familie acum! De ce nu am mers la nunta surorii mele? De când Bianca decide unde merg eu? Nu am mers la nunta surorii mele pentru că am fost prea ocupat să mă distrez în România. Da, ne-am distrat şi am uitat. Cine este Mia? Niciodată nu am auzit de ea. Toată lumea îmi cunoaşte familia. Este cea mai tare familie de pe pământ”, a mai spus fratele lui Tristan Tate, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Bianca Drăgușanu este topită în brațele lui Tristan Tate, semn că a trecut foarte repede peste despărțirea de Victor Slav, tatăl fetiței ei, Sofia Natalia.

