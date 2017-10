Ce spune Lidia Buble după ce un bărbat a aruncat cu fructe în ea în timpul concertului. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le-a cerut scuze tuturor celor care așteptau cu nerăbdare concertul ei de la Mizil.

Cântăreața, care afirmă că e suta la sută naturală, a fost invitată să cânte la Festivalul vinului – Serbările Toamnei la Mizil. Recitalul susținut de artistă a avut un deznodământ la care nu se aștepta nimeni.

Ce spune Lidia Buble după ce un bărbat a aruncat cu fructedin mulțimea aflată la concert

Conform martorilor, în timpul concertului, unii dintre spectatori au început să arunce cu fructe în artistă. Deși Lidia Buble i-a rugat să înceteze și să-i acorde respectul cuvenit, aceștia nu s-au oprit, obligând-o să pună capăt concertului mai repede decât era programat.

În această seară, artista a scris un mesaj dur pe contul de socializare. “Un specimen ce, desi avea aspect de om, parea scapat din junglă a hotărât, duminica seara la Mizil, sa strice bucuria celor veniți acolo pentru un spectacol. Ca alti cantareti, in diverse alte ocazii, am parasit scena pentru ca nimeni nu-mi garanta siguranta mea sau a echipei mele. Știu că nu poti alege calitatea umana a celor ce participa la astfel de evenimente și că e nedrept ca cei multi să sufere de pe urma golăniei unora dar am sa ma protejez de câte ori organizatorii sunt depasiti sau neinteresați. Încă aștept scuze din partea celor ce au lasat ca situatia sa degenereze asa cum scuzele mele se indreapta catre cei care nu au avut parte de o seara special”, a scris Lidia Buble.

