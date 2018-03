Ce spune Radu Vâlcan despre noul sezon “Insula iubirii”.Soțul Adeleri Popescu a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena Stars despre ce se va întâmpla între concurenți.

Prezentatorul de la “Insula Iubirii” a vorbit și despre cele zece tatuaje de pe corpul său și despre semnificațiile lor.

“Am zece tatuaje şi fiecare reprezintă ceva. Ţin să marchez momentele spectaculoase din viaţa mea. Vreau să transmit condoleanţe familiei lui Andrei Gheorghe era un om al generaţiei noastre cu care şi noi am crescut. L-am văzut într-un supermarket, mi-a fost ruşine să merg să îi cer un autograf… Acum regret. Sunt momente la care ţinem mult, mici tabieturi pe care le avem toţi trei. Avem o familie frumoasă, este cu emoţie fiecare revedere, cu lacrimi nu. Şi Adela va pleca cu un spectacol în afara ţării, este în regulă. Atmosfera este mai mult decât fierbinte, este un sezon extraordinar, de la an la an lucrurile sunt diferite, concurenţii sunt diferiţi, fanii emisiunii au aşteptări mari şi noi întotdeauna le satisfacem aşteptările.” a spus Radu Vâlcan la Antena .

Radu Vâlcan și-a făcut un tatuaj plin de semnificații pe ”Insula iubirii”. Dacă primul desen l-a făcut la vârsta de 18 ani, acum, la aproape o lună de la împlinirea vârstei de 41 de ani, soțul Adelei Popescu a decis să îl adauge în colecție pe cel de-al zecelea.

