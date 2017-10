Ce ține Carmen Șerban în dulapul cu haine. Este pentru prima dată când artista dezvăluie un lucru emoționant, ce are legătură cu unul dintre foștii ei iubiți.

Carmen Șerban păstrează de foarte mulţi ani o rochie specială printre toate celelalte pe care le are. Inițialele fostului iubit se află cusute pe ea.

Ce ține Carmen Șerban în dulapul cu haine, de ani de zile

„Aici sunt iniţialelele fostului meu iubit. Sunt cusute manual. Sunt aici pe rochiţa asta pe care o făcusem eu de dragul lui. Din păcate, el nu mai este printre noi. (…) Eu am un dulap făcut pe comandă, se roteşte, este special pentru mine. Am haine şi de 14-15 ani, le spăl regulat chiar dacă nu le port. Le spăl cu mâna. Am dăruit anul trecut în toamnă 78 de kilograme de haine, am mai dat o dată mulţi saci cu haine”, a spus Carmen Şerban, care în ultima perioadă a slăbit vizibil.

