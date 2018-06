Emil Rengle a câștigat Finala Românii au talent 2018, ediția din 1 iunie, la Pro tv. Publicul a decis, iar în urma voturilor că Emil Rengle este cel care pleacă acasă cu suma de 120.000 de euro. Emil Rengle a câștigat și Premiul pentru Originalitate.

Dansatorul a dezvăluit ce va face cu banii câștigați. Emil Rengle a luat o decizie importantă și spune că acum visul i se va împlini.

“O parte din ei o voi dona. Cu restul vreau să-mi iau un apartament şi să mă stabilesc în România, după atâta timp de hoinăreală prin lume. Stau în chirii de la 20 de ani, de când am venit în Bucureşti. Am locuit cu prieteni, colegi, am schimbat multe case. Oricum, de la 19 ani şi până anul trecut am călătorit în SUA, Mexic, China, unde am lucrat ca dansator şi coregraf. Jumătate din timp eram în ţară, cealaltă plecat. Premiul de la „Românii au talent” reprezintă pentru mine semnul divin că trebuie să fiu acasă”, a declarat Emil Rengle pentru Click.ro.

