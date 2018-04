Cea mai bună prietenă a Ionelei Prodan, despre starea de sănătate a artistei, care se află internată în spital de aproape o lună. Este vorba despre Elena Merișoreanu, care care i-a fost alături atât în momentele grele cât și în cele fericite.

“A fost în comă ea, a fost rău. Eu când am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre bine, dar ieri am vorbit cu Anamaria Prodan şi voiam să mă duc, abia m-am întors din provincie. Am vrut să merg s-o vizitez şi mi-a spus că nu se poate că e la recuperare, dar a zis că totul merge spre binişor. E normal să fie supravegheată pentru că face tratament.”, a declarat Elena Merişoreanu pentru “Antena Stars”.

“Când m-a văzut primul lucru: “Aaa, Lenuţo, Lenuţo nu-mi place că te-ai îngrăşat” şi i-am zis “Lasă, dragă, eu să am de unde să slăbesc dacă mă îmbolnăvesc”. Am făcut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare şi chiar am reuşit. Să ştii că Anamaria nu s-a despărţit deloc de maică-sa, de când e acolo. Ea acolo doarme.”, a declarat Elena Merişoreanu pentru “Antena Stars”.

“Ea era gravidă cu Anamaria, şi noi făceam turnee cu vagoane de dormit. Erau fructele necoapte, şi ea era pe vârful gardurilor să mănânce, corcoduşe, mere acre, eu mai ştiu ce. Şi eu dormeam cu ea în cuşetă, şi îi spuneam “Măi, dar tu toată ziua numai după astea, măi papailiciule” şi de atunci când o sun, imediat ştie cine e la telefon că îi zic “Alo, papailiciu?“, a declarat Elena Merişoreanu, în exclusivitate pentru “Antena Stars”.

Starea de sănătate a interpretei de muzică populară Ionela Prodan s-a înrăutățit din nou, în urmă cu două zile. Veștile despre artistă nu sunt deloc bune.

