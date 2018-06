Cei mai buni MC „se bat” în ritmuri hip hop

Cei mai talentați battle MC se vor confrunta în diverse competiții precum End of the Weak, o competiție licențiată din SUA, în urma căreia câștigătorul va reprezenta România în marea finală de la Paris, King of Kings. Acolo se vor înfrunta cei mai pricepuți în rime și se încurajează confruntarea în echipe de câte doi.

Biletele la Battle MC sunt disponibile (pe zile) la prețul de 40 de lei, dar și sub formă de abonament valabil pentru toate cele 3 zile de eveniment în rețelele Eventim, IaBilet, Entertix și Bilete.ro.

Conceptul de Battle MC a apărut în România încă de la începutul anilor 2000, iar campionatul Național de Battle MC a luat naștere în anul 2010 sub forma unui turenu eliminatoriu. De atunci numeroși artiști underground din România s-au lansat cu această ocazie: Macanache, Psihotrop, Faust, Neli, Phunk B, Exile. Acest stil de muzică a început să prindă tot mai mult, dovadă fiind canalul de Youtube al Battle MC România, cu peste 40 000 de abonați și videoclipuri cu peste 500 000 de vizualizări.

I wonder, platforma de surprize cu scop caritabil, pune la bătaie două bilete la acest festival pe pagina sa de Facebook. I wonder este specialistul în experiențe inedite, personalizate, precum întâlniri între fani și artiști sau antrenamente cu sportivi, în scopul strângerii de fonduri pentru copiii bolnavi.