Cel mai mare regret al Andreei Esca. “Puneam zahăr pe balcon să vină barza”

Într-un interviu acordat pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Esca a vorbit despre marele său regret.

“Mama zice că eram copil cuminte, vreau să o cred, eram un copil ascultător, mulţi copii erau aşa. Nu eram băieţoasă, nu exagerat, eram destul de fetiţă. Eu am avut tot ce îşi dorea un copil, am avut dragoste. Îmi doream un frate sau o soră. Puneam zahăr pe balcon să vină barza, orice mi-aş fi dorit. Am avut întotdeauna foarte mulţi prieteni, am şi acum şi aveam şi atunci. Eram un copil singur la părinţi şi doream să am companie, eram prietenă cu toată scara blocului”, a spus Andrea Esca la Star Matinal. În urmă cu ceva timp, Andreea Esca a dezvăluit cum și-a cunoscut soțul.

