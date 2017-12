Cele mai „cool” soacre de vedete din Romania fac senzație în mediul virtual. Mama Sandrei Bachici sau Gabriela Lăpuște sunt preintre cele mai rare apariții în public, însă sunt extrem de sexy.

Adrian Mutu, Alex Velea, Marius Moga sau Victor Slav sunt printre cei care se pot mândri cu soacre cool, pentru că mamele soțiilor lor sunt foarte cool.

Mariana Bachici este mama Sandrei, sotia lui Mutu. Femeia in varsta de 46 de ani arata foarte bine. Are o silueta de adolescenta si ii place sa pozeze in costum de baie.

Denise Iacobescu este mama Antoniei și o prezență destul de rară în showbiz. Are o silueta perfecta si un ten fara niciun rid. Nu este de mirare de unde a mostenit Antonia frumusetea, protrivit perfecte.ro

Mama Biancai Dragusanu este si ea o aparitie care nu poate fi trecută cu vederea. Madi Dragos are 55 de ani, dar reușește să se mențină în formă. Mai mult, s-a întâmplat chiar ca lumea să creadă că Madi este sora soției lui Victor Slav.

Marisu Moga are o soacra pe masura. Mama Biancai, Gabriela Lapuste este o femeie cu trasaturi frumoase si fine. Este profesoara se implică total în creșterea nepoatei sale.

