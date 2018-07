Single-ul este insotit de un videoclip hot in care artista apare in mai multe ipostaze pline de senzualitate, alaturi de cel mai sexy si iubit concurent de la Exatlon, Stefan Floroaica. Celia apare aproape dezbrăcată în pat, iar Ştefan îi urmăreşte cu privirea mişcările lascive.

Single-ul „Suflet de hartie” este produsa de Claudiu Cota si Dragos Alexandru Damsa, text de Andrei Vitan, iar de mix si master s-a ocupat Dragos Alexandru Damsa. Videoclipul, regizat de Florin Botea, a fost filmat intr-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Timisoara, iar cateva cadre au fost filmate la Bucuresti. In clip isi face aparitia si focoasa Alina Ionescu, fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!”, dar si cativa prieteni apropiati de-ai artistei.

„Clipul acesta a fost într-adevăr unul cu năbădăi, a trebuit sa mai filmam câteva cadre in Bucuresti din cauza ca nu am reușit sa filmam tot ce am avut nevoie in Timisoara, înainte sa terminam tot ce aveam de filmat mi s-a făcut rău, nu am mai făcut fata la filmări pana la capăt așa ca a trebuit sa mai filmam și in București… După ce ca eram dezamăgiți ca lucrurule nu s-au legat cum ne doream, și rămăseserăm cu niște cadre lipsa, Stefan Floroaica (Exatlon), Alina Ionescu (Bravo ai stil) și o parte din prietenii care au venit la Timisoara special pentru videoclipul meu, au avut parte de un zbor cu mari peripeții spre București …. știam ca au urcat in avion și nu înțelegeam de ce nu mai aterizează, de ce nimeni nu răspunde, de ce toți au telefoanele închise? Intrasem din nou in panica… avionul a trebuit sa survoleze pana a fost suficient de sigur pentru aterizare și abia după 2-3 ore au aterizat, totuși au aterizat in siguranța și am știut ca din acel moment s-a dus tot răul. Acum, după toate peripețiile ne declaram multumiți iar faptul ca a fost greu, face ca satisfacția sa fie cu atât mai mare.”, a povestit artista de peripetiile de la filmarile noului clip „Suflet de hartie”.

Mai mult decat atat, Celia s-a implicat trup si suflet in proiect si a fost actrita pentru o zi: „Constransi de scenariu a trebuit sa scostem la iveala talentul actoricesc. Eu si Stefan Floroaica am avut rolurile principale intr-o poveste de dragoste, adauga Celia.onstransi de scenariu a trebuit sa scostem la iveală talentul actoricesc, eu și Stefan Floroaica am fost actorii principali intr-o poveste de dragoste … veți vedea ca in clip, eu și Stefan … jucam rolul de iubiti.:) Însă mai multe detalii, veți găsi in noul meu videoclip la Piesa Suflet de hârtie, ne-a declarat Celia.

