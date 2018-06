Chef Foa, gazda celui mai spectaculos si distractiv show culinar, “Cine-i Chefu’?”, este una dintre cele mai bine pazite vedete din Romania. Indragitul prezentator este insotit peste tot de catelul sau, un ciobanesc belgian tervueren pe nume Putz, care nu il scapa din ochi. Pauzele de la filmari sunt un bun prilej de afectiune si de joaca intre cei doi, spre deliciul concurentilor si al echipei.

“Incerc pe cat posibil sa il iau cu mine peste tot. Este o rasa speciala si singurul minus, ca sa zic asa, este anxietatea de separare a catelului fata de stapan. Daca plec undeva 2-3 zile, e trist pana ma intorc eu, cu toate ca acasa sunt sotia si alti membrii ai familiei. E o rasa desteapta si asta face lucrurile sa se intample mai usor, pentru ca e mai simplu sa dresezi un caine destept decat unul agitat. Dureaza mai putin, tine minte mai repede, vine in intampinare efectiv. E protector, iubitor, unde merg eu vine si el fara discutie. Adica ma intreaba . M-am urcat eu, s-a urcat si el dupa mine, are 100% incredere in mine”, subliniaza Chef Foa, atent urmarit de Putz.

Superbul exemplar canin este in familia lui Chef Foa de un an, schimbandu-i viata intr-un mod pozitiv pentru ca, spune gazda emisiunii “Cine-i Chefu’?”, Putz “e ca un copil, vine cu responsabilitati, are un program fix, te incarca, dar te descarca de multe, si te invata multe lucruri un catel. Am minimum 10 amintiri frumoase cu el intr-o zi”.

