Nicolai mărturisește că visează de foarte mult timp să ajungă în Țara Soarelui Răsare și tot ce a experimentat acolo a fost surprinzător.

“Anul acesta mi s-a îndeplinit un vis. Am ajuns pentru prima oară în Japonia. Țara și cultura mi s-au părut întotdeauna fascinante, iar adevărul e că în fiecare zi petrecută acolo eram surprins de câte ceva. Spre marele meu noroc, Monica s-a ocupat de tot, a făcut traseul cap-coadă, iar eu nu am făcut altceva decât să mă las plimbat și să mă bucur de fiecare lucru nou pe care îl vedeam și îl descopeream”, povestește Nicolai Tand.

Și pentru că și-a dorit foarte mult să cunoască cultura culinară a acestei țări, în ciuda faptului că nu știa limba, Nicolai a ales localurile în care era convins că va găsi produse și preparate tradiționale: “11 zile, cât am stat acolo, am mâncat exclusiv mâncare japoneză. Am mâncat ramen (supa lor tradițională) în fiecare zi, pentru că e preferata mea. Am ales mai tot timpul restaurantele în care erau localnici, știam că acolo găsesc preparate cu adevărat tradiționale. De multe ori, mă uitam în farfuriile oamenilor și comandam ce îmi plăcea cum arată. Asta pentru că e un pic mai dificil în Japonia cu limba, mai ales când vrei de mâncare”.

Chef Nicolai Tand susține că a fost profund surprins de curățenia locurilor și ospitalitatea oamenilor, dar și de eleganța femeilor din această țară: “Japonia te șochează prin curățenie. Poți oricând să îți întinzi masa pe jos și nu cred că exagerez când spun asta. Japonezii mi s-au părut superamabili, sau cel puțin așa au fost toți cei pe care i-am întâlnit eu. Dacă rugam pe cineva să ne ajute cu o adresă, venea cu noi până în locul în care trebuia să ajungem. Japonezele sunt foarte chic și feminine. Mărturisesc că nu aveam această impresie despre ele și am fost foarte plăcut surprins. Chiar vorbeam despre asta și cu Monica, pentru că amândoi le-am admirat stilul.”

Și cum o astfel de vacanță nu putea fi completă fără niște suveniruri, Nicolai Tand a făcut și câteva achiziții: “Mi-am cumpărat cuțite pentru bucătătia de acasă și sunt foarte mândru de ele! La recomandarea prietenului meu japonez, chef la restaurantului Yuki din București, am descoperit un loc nemaipomenit, un rai al cuțitelor din Tokyo. Am venit și cu câteva pungi de bomboane cu wasabi. Sunt minunate

