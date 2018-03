Cine este iubita lui Liviu Arteni. Detalii incredibile despre fostul soț al Israelei Vodovoz, au fost scoase la iveală de prietena acestuia. Deși ținea legătura cu femeia de afaceri, bărbatul se iubea cu Cristina, o tânără care locuiește în Amsterdam.

Se pare că Liviu are o iubită. Prietena acestuia a vorbit la “Antena Stars”, acolo unde a făcut mai multe precizări.

“Noi ne-am cunoscut acum şapte ani, dar nu pot spune cum. Acum o lună jumătate am vorbit ultima dată cu el, era în Amsterdam, era acolo la o fată Cristina. Eu o cunosc, este iubita lui. Stăteau în casă ca iubiţi. Fata lucra la vitrine. Am înţeles că i-ar fi dat nişte bijuterii Liviu, care ar fi ale Israelei. Mi-a spus că i le-a făcut Liviu cadou şi că erau bijuterii care costau foarte mult. Ştiu că Israela l-a ajutat foarte mult şi voia să se împace cu el, dar el nu mai suporta crizele de gelozie pe care i le făcea. Ştiu că Liviu voia să se întoarcă de Paşte cu fata respectivă pentru că fata respectivă are familie”, a spus prietena lui Liviu la “Star Magazin“.

Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvăluit ce reacție a avut acesta în momentul în care a aflat că ex-partenera sa de viață a murit.

