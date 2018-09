„Deci nu te poți concentra un pic să vezi pe unde s-o iei. Nu vrei să te concentrezi nici pe unde s-o iei, nici pe unde s-o dai, nici să iei… Tu ai luat de aici de fiecare dată. Toată lumea, ați văzut doar, au jucat nouă oameni și tu te duci și le iei tot de aici. Ești o problemă foarte mare! Nu te concentrezi, nu vrei să joci! Vezi că și-ai stricat freza. Vezi că ți-ai udat, te-ai murdarit pe păr. Puii mei!”, i-a spus Ciprian Dianei.

Aceasta a negat acuzațiile lui Ciprian, spunând că face tot posibilul ca echipa ei să câștige. „Crede-mă că îmi dau toată silința. Opțiunea e in mainile voastre dacă sunt o problema atat de mare. Atât pot! Nu am ce sa fac mai mult”, i-a spus Diana lui Ciprian.

