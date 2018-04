Claudia Ghițulescu a dezvăluit secretul siluetei sale. Artista de muzică populară a slăbit în ultima perioadă și a vorbit despre cum reușește să se mențină în formă.

Claudia Ghițulescu a recunoscut că obișnuia să se înfometeze, lucru care i-a afectat starea de sănătate. În prezent, interpreta este mult mai atentă atunci când vine vorba despre alimentație.

“N-am avut evenimente de Paşte, într-un an de Crăciun am avut concerte şi m-am simţi singură. Eu aveam, când eram singură, în frigider… iaurt, lactate şi fructe. Nu găseai altceva la mine în frigider. Recunosc, şi acum am grijă la ce mănânc, de Paşte, de exemplu, nu am mâncat aşa de mult. Dimineaţa beau cafea pentru a mă relaxa, dar pot şi fără. Mă trezesc pe la 10.00. După cafea, beau un fesh şi iaurtul cu cereale sau omletă, depinde de zile. Am mâncat shaorma la o filmare… După ce am mâncat de Paşte, am mers prin parc. Am fost cu soţul meu la Craiova şi am mers şi ne-am plimbat, i-am prezentat oraşul”, a spus Claudia Ghițulescu.

