Claudia Pătrășcanu s-a îngrășat. “Îmi e foarte greu să le dau jos”

“În general noi, femeile, suntem nemulţumite de părţile din corpul nostru. Eu am avut o perioadă când am făcut sport mult, iar o perioadă am întrerupt şi nu am mai făcut deloc. Când nu făceam sport mi se părea mie, că eu sunt mai lată în spate, iar norocul meu a fost că am avut un bust mai proeminent, picioarele foarte slabe dacă nu fac sală, slăbesc şi mai tare. La talie trebuie să lucrez din ce în ce mai mult (..) încerc să ţin cont de atuurile şi defectele mele. În momentul de faţă consider că am luat 4 kilograme şi îmi este foarte greu să le dau jos“, a declarat Claudia Pătrăşcanu la “Agenția Vip”.

Recent, Claudia a recunoscut că are alergie la căpșuni. “Am făcut mai multe teste… Mi-a ieşit 100% alergie la căpşuni, Aveam mâncărimi şi anumite pete pe corp. Până nu ne facem aceste teste alergologice nu avem cum să descoperim. Acum ştiu de ce trebuie să mă feresc… Îmi plac căpşunile, dar nu îndrăznesc, mi-e teamă”, a afirmat Claudia Pătrășcanu.

