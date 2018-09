Claudia este mamă a doi băieți, însă arată perfect. Bruneta s-a refăcut complet după cele două nașteri, iar acum arată mai bine ca niciodată.

În general noi, femeile, suntem nemulţumite de părţile din corpul nostru. Eu am avut o perioadă când am făcut sport mult, iar o perioadă am întrerupt şi nu am mai făcut deloc. Când nu făceam sport mi se părea mie, că eu sunt mai lată în spate, iar norocul meu a fost că am avut un bust mai proeminent, picioarele foarte slabe, iar dacă nu fac sală, slăbesc şi mai tare. La talie trebuie să lucrez din ce în ce mai mult” , povestea Claudia Pătrăşcanu în urmă cu ceva timp, potrivit Click.ro.

În luna mai, Claudia și soțul ei au aniversat doi ani de la căsătorie. A renunțat la carieră pentru a se dedica familiei, iar acest lucru o face cea mai fericită femeie.

