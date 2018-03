Claudia Pătrășcanu a vorbit despre cel de-al treilea copil, în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Artista a mărturisit că dacă va rămâne din nou însărcinată, speră ca de data asta să fie o fetiță.

În cadrul emisiunii, vedeta a vorbit despre viața alături de trei băieți și despre silueta, pe care și-a recăpătat-o la scurt timp, după ce a născut.

„Nu acum (n.r. nu voi mai face un alt copil). Nu este imposibil, dar e greu. Sunt mici, de vârste apropriate. Îmi dai tu în scris că e fată? Și dacă nu iese fetiță, ce fac eu cu trei băieți? Viața cu trei băieți… e minunată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. După ce l-am născut pe Nicholas, am revenit la 55 kg. Iar acum, recunosc, am 4 kg în plus. Sunt tot timpul după ei, îți consumă energia. Uit să mănânc uneori,” a mărturisit Claudia Pătrășcanu, în cadrul emisiunii „Răi Da’ Buni”

Vedeta este mereu cu zâmbetul pe buze, oriunde apare, și plină de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde o dramă în spatele zâmbetului.

Claudia Pătrășcanu, care este căsătorită cu Gabi Bădălău, are un frate, Eugen, care a rămas cu sechele în urma unui accedint suferit la naștere, la spital.

