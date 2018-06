“Am fost absentă, dar am făcut canto, pian, teatru. Îmi place să gătesc, dar muzica rămâne pe primul loc. Pot să zic că mi-am trăit frumos copilăria, chiar dacă am avut multe concerte. Am avut și prieteni, niciodată n-am lăsat copilăria pe primul plan. Eu sunt mândră că sunt fiica lui și că mă încurajează și avem un raport deschis.”, a spus Cleopatra Stratan la “Star Matinal de Weekend”.

“O să lansăm proiectul la care mă gândesc eu de mult, o să avem o formație noi cu doi cu încă o persoană. Din toamnă, la anul pe timpul ăsta o să lansăm un album pe genul familia Stratan. Cleopatra pentru mine este cel mai cuminte copil, care m-a înțeles dintr-un cuvânt și sper să aibă toți părinții așa copii ascultători și modești”, a spus și Pavel Stratan, la “Star Matinal de Weekend”.

Cleopatra Stratan, fiica muzicianului Pavel Stratan, a revenit pe piață cu un nou videoclip. Simpatica fetiță care a făcut furori cu melodia “Ghiță” este acxum total transformată.

După ce l-a tot așteptat pe Ghiță la portiță și a intrat în Cartea Recordurilor, Cleopatra Stratan, copilul-minune al anilor 2000, revine cu un nou single, însoțit de videoclip, „Te las cu inima“, compus de Sandor Biro.

