Codin Maticiuc i-a cerut lui Dragnea să schimbe legea care a obligat-o pe tânăra cu scleroză să înapoieze pensia de handicap, iar Liviu Dragnea i-a răspuns imediat acestuia.

Codin Maticiuc se implică în numeroase cazuri sociale, iar acum, a reușit să atragă admirația tuturor după ce i-a dat un mesaj lui Liviu Dragnea. Acesta a făcut publică discuția dintre ei.

Codin Maticiuc i-a cerut lui Dragnea să schimbe legea care a împărțit țara în două tabere

“Domnule Dragnea, Va scriu aceste rânduri aici caci nu stiu unde sa vi le adresez in alta parte. Am citit vineri pe Facebookul unei tipe pe care o urmăresc (Corina Bacanu) despre urmatorul caz: o fata care este bolnava de scleroza multipla primeşte de la statul roman pensie de handicap. Enorma suma de 39 de lei lunar. Buuuun. Ma rog, “bun”, asa e la noi. Aceasta fata a scris si o carte (stiu, o tâmpită, in fine). De la vânzarea acestei carti ea a avut un profit curat de 260 de lei dupa ce i-a declarat si au fost impozitati (stiu, stiu, alta greşeala). Legea spune ca nu ai dreptul sa înregistrezi venituri daca încasezi fabuloasa pensie asa ca fetei respective i-a fost anulată pe următorii trei ani. Ma gandesc ca ati putea propune modificarea acestei legi idioate. Ma gandesc ca ati putea schimba ceva atat de nedrept si stupid. Stiu ca nu e mare lucru. Ţara arde si eu va propun un cacat. Dar sa va spun de ce m-am gândit la Dvs: Nu cred in raul absolut. Nu cred pentru ca eu sunt. Cel putin asa sunt prezentat in presa si peste tot. Nu cred ca sunteti nici Dvs, raul politic absolut. Comentatorii acestei postari asa va făceau sa păreţi, va spun drept. Si pe Dvs si pe colegii Dvs de partid. Si cu cat este cineva prezentat mai negativ cu atat am eu o speranta perversa ca oamenii se înşală. Ma gandesc ca nici nu ştiţi de aceasta lege mega-smart si mai ales ca nu este propusă de PSD. Gresesc? Vreau sa cred ca nu. Dar stiu sigur ca puteti face ceva imediat. Dvs si nu eu“, a scris Codin maticiuc pe Facebook.

Răspunsul lui Liviu Dragnea a venit imediat. „Legea e imperfectă, nu cuprinde toate situaţiile posibile. Aşa sunt legile, limitate, aşa e natura lor. Legea asta trebuie modificată. Ideea ce stă în spatele legilor este să ajute cetăţenii, nu să le provoace neplăceri. Aşa că vom modifica această lege proastă“.

Citește și