Codrin Ștefănescu alături de băiețelul lui, Răducu, pe Facebook. Atenția tuturor a fost atrasă de un detaliu interesant. Deși în fotografie mai apărea o femeie cu picioare superbe, cel mai probabil mama copilului, poza a fost micșorată astfel încât, fața acesteia să nu se vadă.

Codrin Ștefănescu și mama băiețelului s-au despărțit în vara acestui an. Anunțul a fost făcut chiar de politician, pe contul său de Facebook. „Ne-am despărțit! Cred că amândoi am luat decizia corectă! Mulțumesc prietenilor care ne-au fost alături. Acesta a fost anunțul pe care am dorit să-l fac!”, a scris acesta.

În urmă cu exact un an, cei doi au devenit părinții unui băiețel, dar se pare că nici micuțul nu i-a putut ține pe cei doi împreună. Codrin Ştefănescu mai are o fetiţă din relaţia cu Luiza Nicoletti (fostă Tănase), de care s-a despărţit în anul 2010, după 12 ani de relaţie.

