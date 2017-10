Connect-R a vorbit despre fratele său mort. Artistul a fost invitat alături de părinți, în cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au făcut dezvăluiri emoționante despre familia lor.

Connect-R are o familie frumoasă. Este căsătorit cu Misha și au împreună o fetiță superbă. Mai mult, artistul este în continuare atașat de părinții lui și au o relație strânsă.

Connect-R a vorbit despre fratele său mort la vârsta de nici un an

„Pe la vreo 5 ani așa, el rămânea acasă singur cu cheia de gât și când veneam acasă de la serviciu, găseam toate oalele scoase din dulap, lingurile. Băiatul meu era în bucătarie, bătând la tobe. El a mai avut alte visuri, să se faca preot, apoi actor, visuri ca orice copil”, a declarat mama lui Connect-R La Pro tv.



Fratele cântărețui s-a stins din viața la nici un an de când s-a născut. „Ei au pierdut un copil, un băiat. Eu am venit la un an după, imediat. Ei nu se așteptau și a fost o bucurie și un gol umplut”, a mărturisit cântărețul.

Citește și