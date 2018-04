De-a lungul timpului, Corinei Dănilă i-a plăcut să țină la distanță de ochii curioșilor viața privată. Așa se face că imagini cu fiica ei, Rianna, apar destul de rar. Invitată la „Interviurile Libertatea”, ea a acceptat să ne vorbească despre adolescentă și despre planurile acesteia.

Fiica actriței a ajuns la vârsta la care are buletin. „E mai înaltă decât mine. De altfel seamănă cu tatăl ei și da, avem buletin. Sunt emoționată pentru că ne pregătim de examenul de Capacitate care va fi în 6 săptămâni de acum înainte. Sincer acum, fără glumă, avem emoții și ne pregătim pentru acest examen chiar important. Nu e cazul să o cicălesc să învețe. Este foarte conștientă de valoarea ei și de ceea ce dorește să facă pe viitor”, ne-a povestit Corina Dănilă, completând că nu vor opta pentru un liceu în afara României. „Își dorește să rămână la colegiul la care este din clasa a V-a, vrea să rămână acolo, îi place foarte tare limba engleză. Pe partea asta cu limbile străine m-a uimit, este foarte talentată. E foarte atentă, foarte analitică, măsoară de șapte ori și taie o dată”.

Rianna, care a fost crescută de Corina Dănilă, tatăl ei, Norris Măgean având doar posibilitatea să o viziteze, are pasiuni asemeni oricărui adolescent de 15 ani. „Nu-mi vine să cred că a crescut. Uneori mă sperie. Sunt momente în care vine pur și simplu la mine, mă ia în brațe, nu mă mai aplec eu, se apleacă ea asupra mea și mă ia cu totul în brațe, îmi spune că mă iubește și pleacă. Pentru mine asta este suficient. Are conturi pe site-urile de socializare, adică este activă pe rețelele sociale. E foarte ancorată în tot ceea ce înseamnă device-uri, tehnologie actuală. Îmi dă lecții așa, de departe și este firesc să fie așa. Nu își dorește să iasă în față și sincer eu am fost cea care mi-am dorit ca ea să aibă o copilărie normală, firească, la o școală de stat, cu copii normali, firești, cu greutăți mai mari sau mai mici, cu pachețel sau fără pachețel la școală. Așa mi s-a părut normal”, ne-a mai povestit actrița.

Este cea mai bună prietenă a Riannei

Invitată în studioul Libertatea, Corina Dănilă ne-a mărturisit că fiica ei a știut mereu cine este mama ei și cât de cunoscută este publicului din România, însă niciodată nu fost crescută ca un copil cu tratament preferențial. „A știut mereu cine este mama ei. Nu i-a ascuns nimeni. Din contră. Sunt colegii de-ai ei care vin la teatru să mă vadă jucând. Suntem într-o atitudine, zic eu, normală. De normalitate. Faptul că eu am încă o notorietate știu eu, mai ridicată, asta nu o împiedică pe ea să fie la fel de bună, la fel de studioasă, la fel de deșteaptă, cuminte, visătoare sau realistă”, ne-a mărturisit prezentatoarea emisiunii „Ieri-Azi-Mâine” de la TVR2, completând că această normalitate constă și în discuțiile despre băieți sau alte curiozități specifice vârstei. „Nu ți se pare normal să vorbim și despre băieți? Și mie mi se pare normal. Când are niște întrebări, nedumeriri, nelămuriri și își dorește să le împărtășească cu mine, de fiecare dată sunt acolo”.

