Cornelia Rednic a făcut anunțul după 25 de ani alături de soțul ei, atât pe scenă cât și în viața personală. Cei doi pregătesc un spectacol important, iar artista a făcut anunțul în urmă cu puțin timp.

“Vreau să fac anunţul că eu şi soţul meu facem 25 de ani de carieră artistică şi vom avea un spectacol. Sunt fericită”, a spus Cornelia Rednic la “Antena Stars.

Cornelia şi Lupu Rednic au împlinit 26 de ani de căsnicie şi 25 de ani de carieră împreună. Artista de muzică populară a dezvăluit cum a renunțat la școală pentru cel care i-a devenit soț.

“Eu după clasa a 10-a am renunţat la şcoală, eram măritată. Am terminat clasa a X-a şi eu m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama că nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am făcut şi facultatea, pe toate pe rând. Avem 26 de ani de când îmi mănâncă capul”, a spus Cornelia într-o emisiune TV.

