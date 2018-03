Cornelia și Lupu Rednic au răspuns la cea mai grea întrebare.Au împlinit recent 25 de ani de când se cunosc. Au o căsnicie frumoasă și o carieră de succes, însă nu au devenit părinți. Cei doi au vrut să lămurească această problemă.

“Am fost o fată năzdrăvană, singură la părinţi. S-au înţeles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut până la vârsta de cinci ani. Când eram mică, nu mi-am dorit să fiu cântăreaţă. (…) Am fost prieteni cam opt luni de zile şi apoi ne-am căsătorit. După ce am terminat clasa a10-a, ne-am căsătorit. Ăsta a fost destinul omului. Să am un copil de 16 ani şi să-mi zică asta… (n.r. că se mărită). Hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecaţi. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrâneţe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a povestit Cornelia în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Mama lui Lupu Rednic a fost în închisoare

În cadrul aceluiași interviu, Lupu Rednic a vorbit despre un moment mai puţin plăcut din viaţa sa.

“Acasă, provin dintr-o familie de oameni gospodari şi credincioşi. (…) La 14 ani am fost la defrişat de păduri prin ţară, la drenuri. Mama m-a făcut la 42 de ani. Mama n-a avut nicio clasă, dar foarte deşteaptă. A zis că se descurcă ea. Mama nu a vrut să dea terenul pentru colectivizare şi statul a acţionat în instanţă şi a condamnat-o pe mama la doi ani de închisoare. Apoi am intrat eu în Poliţie. Ei nu i-a plăcut niciodată că am fost poliţist. Când a venit cel care a arestat-o pe mama, mi-a zis că parcă îşi aminteşte cum stăteam în braţe. Mama avea o educaţie aparte, nu ştiu dacă un profesor te poate învăţa aşa ceva. (…) Am mers pe obiceiul de la ţară”, a povestit Lupu Rednic.

