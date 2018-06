“Eu am vazut mult sport la viata mea. Din punctul meu de vedere, daca vrei o opinie personala, eu as fi oprit Exalton dupa semi-finale si as fi lasat patru castigatori”, a spus Cosmin Cernat, la Wowbiz, cand a fost intrebat cine ar fi trebuit sa castige Exatlon.

“Pentru mine baietii aia patru si ce au transmis ei in semifinala vor ramane in inima mea pentru totdeauna. Oamenii aia au dat mai mult decat au avut ei. Nu a fost vorba de bani, ei au crezut in ceva”, a mai spus prezentatorul Exatlon, inainte sa il felicite pe Valdimir Draghia pentru gestul lui de a dona cei 100.000 de euro.

Vladimir Drăghia a câștigat finala Exatlon 2018. Acesta s-a impus în fața lui Ionuț Sugacevschi, în finala care a fost transmisă în direct. Câștigătorul Exatlon 2018, implicit al premiului de 100.000 de euro, a fost ales de votul publicului.

