„Trebuie să recunosc că am fost pe arest două săptămâni în Spania, fiindcă am furat prezervative dintr-o farmacie si două chestii electrice….doar că închisoarea aceea e modernă și nu duc lipsă de bărbați, seara stau la stop, dar nu am loc de prostituate, cu toate astea vreau să vă spun că pedeapsa este cu picioarele în tavan! Nu știu în ce pozitii să mă pun, voi ce ziceți, cum să mă pun?” a scris artistul, pe Facebook.

În primăvara aceasta, Cristi din Banat s-a lansat în afaceri. Acesta locuiește de ceva timp în Spania, alături de iubitul ei.

Citește și