Joi seara, mai toate vedetele autohtone și-au etalat ținutele și accesoriile scumpe la cea mai așteptată petrecere a verii, Viva Party 2018. Printre cele care au pășit cu grație pe covorul roșu se numără și Cristina Dorobanțu, care în acest an venit neînsoțită la eveniment. Totuși, tânăra nu doar că nu este singură, dar se și mărită! A fost cerută de soție cu doar câteva zile în urmă.

Deși a avut o apariție sexy, în stilul cu care ne a obișnuit deja, un accesoriu scump a atras toate privirile. Pe inelar, Cristina avea un inel cu un diamant superb. Chiar dacă nu a vrut să ofere detalii despre valoarea bijuteriei, experții susțin că valoarea diamantului ajunge undeva la 10.000 de euro.

“Ne pregătim de nuntă și, ce crezi, ne pregătim în exclusivitate pentru Libertatea! Nu am vorbit despre asta până acum. Într-adevăr, a venit ziua cea mare, am fost cerută de soție. Atipic, ce-i drept, dar e emoționant când povestesc despre asta, pentru că, știi și tu, toate ne dorim să vină ziua asta. Pentru mine a venit”, ne-a povestit Cristina Dorobanțu, care este pregătită din toate punctele de vedere pentru acest pas, lucru testat chiar de Libertatea, în momentul în care am provocat-o să facă o salată în direct, în bucătăria de la sediul Ringier.

Cristina Dorobanțu se mărită într-o rochie creată de un designer român

Dacă despre inel nu ne-a oferit detalii, mărturisindu-ne că niciodată nu a pus preț pe așa ceva, cu rochia de mireasă are alte planuri. Prezentatoarea rubricii “Secrete între fete” ne-a spus că deși nu a fixat încă data nunții, face deja schițe pentru rochia în care va păși în fața altarului.

“Nu știu dacă o să am o rochie de mireasă atipică, dar știu sigur cine îmi va face rochia de mireasă. Mi-o vor face fetele cu care colaborez, eu sunt imaginea CarolinaD. Chiar și salopeta de astăzi este făcută de ele, după ideile mele. Au deja câteva idei, mi le-au spus , pentru că au aflat vestea cea mare, așa că așteptați și o să vedeți ce o să iasă”, a mai spus tânăra.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Vlad Chirea