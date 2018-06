După mulți ani în care i-a fost teamă de zbor, vedeta a avut ocazia să descopere ce se află dincolo de ușa cabinei piloților și să înțeleagă cum aceștia au grijă să transporte în siguranță pasagerii fiecărei curse pe care o execută, zi de zi. Impresionată de informațiile primite și de complexitatea aparatelor de bord, prezentatoarea TV ia în calcul ca din toamnă să se înscrie la cursuri de pilotaj.

“De când am stabilit filmarea pentru rubrica mea, am fost entuziasmată și abia așteptam să am acces la toate locurile “secrete” dintr-un avion. Atunci când ești pasager poți să arunci o privire, dacă ai noroc, în cabina de pilotaj, dar nimic mai mult. Trebuie să te mulțumești doar cu peisajul de la geam. Ei bine… eu am avut o ocazie specială și atunci m-a lovit dragostea pentru avioane. Mi-am propus să încep cursuri de pilotaj, mai ales că ani la rând mi-a fost frică de avion”, declară Cristina Mihaela Dorobanțu.

Cristina și-a propus să se înscrie în această toamnă la cursuri de pilotaj.

“Am fost fascinată de munca pe care o depun piloții, de regulile foarte stricte de care trebuie să țină cont dar și de bucuria pe care o simți când ești în aer. Chiar dacă este o meserie a bărbaților, consider că și femeile o pot face! Am văzut atâtea exemple. Aș face acest lucru din curiozitate. Televiziunea rămâne marea mea dragoste și domeniul unde vreau să mă perfecționez ”, a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu. Tânăra este finalista primului sezon al emisiunii “Bravo, ai stil” și lucrează alături de specialiști cu experiență pentru a învăța tainele televiziunii și pentru a se perfecționa în acest domeniu, pe care îl considera viitorul ei profesional. Ea prezintă în fiecare miercuri rubrica “Secrete între fete” în cadrul emisiunii “Teo Show.

