Vedeta si logodnicul sau au aniversat 5 ani de relatie, ocazie cu care au rememorat impreuna cele mai frumoase momente din aceasta perioada speciala din viata lor.

Ne-am cunoscut la mare, in urma cu cinci ani, la o petrecere. El ma stia de ceva vreme atunci si a considerat ca este momentul ideal pentru a intra in vorba cu mine. M-a invitat la masa, la restaurantul Scoica, iar in acea seara am vorbit mult, am descoperit ca avem atat de multe lucruri in comun, si a fost nevoie doar de o clipa pentru ca flacara iubirii sa izbucneasca. A fost dragoste la prima vedere. De atunci ne-a placut sa fim discreti in ceea ce priveste viata personala. Lui nici pe social media nu ii place sa apara. Prefera sa se dedice vietii profesionale si private, sa fim doar noi pentru noi. Rareori am mai postat eu fotografii cu noi doi impreuna. Asa am procedat si acum. Am postat un mesaj de aniversare a celor 5 ani de relatie alaturi de o fotografie realizata in vacanta din Italia', a declarat Cristina Mihaela Dorobantu, potrivit agențiadepresămondenă.ro.

Citește și

OAMENI ȘI BULDOZERE. Un veac de singurătate pentru Corabia, un 'genocid cultural' pentru romi. 'Sunt țigancă, vreau să mor țigancă' / VIDEO