Cristina Mihaela Dorobantu, vacanță în 6 țări, în doar câteva zile

Astfel se face că, în mai puțin de o săptămână, frumoasa vedetă a reușit să admire, pe lângă Corația, și Serbia, Muntenegru, Albania, Kosovo și Bulgaria. Vacanța în vestul Balcanilor petrecută de Cristina Mihaela alături de logodnicul ei s-a suprapus cu aniversarea a șase ani de relație.

„Vineri, mi-a trecut prin cap să mergem la Dubrovnik cu mașina. Am făcut pe drum o zi și jumătate și am trecut prin Serbia și Bosnia Herțegovina. Mi-a plăcut foarte mult centrul Dubrovnikului și am fost foarte încântată că am putut să văd unde s-a filmat o parte din scenele din serialul meu preferat, Games of Thrones. Croația este o țară spectaculoasă. Mihai a închiriat o barcă și a fost totul așa romantic, eram doar noi doi acolo!'

La întoarcere, cei doi au trecut prin Serbia, Muntenegru, Albania, Kosovo, Serbia, Bulgaria și tot sudul României. Au admirat peisaje despre care spun că îți taie răsuflarea. Muntenegru a devenit preferatul lor.

Cristina Mihaela adoră să călătorească, însă, deși a avut parte acum de o experiență frumoasă, recunoaște că este foarte obositor să mergi cu mașina pe distanțe atât de lungi, într-un timp atât de scurt. A avut, de altfel, și o experiență foarte neplăcută acum ceva timp când și-a propus să meargă în Turcia cu mașina.

„Am fost curajoasă să merg din nou cu mașina, spre Dubrovnik după experiența pe care am avut-o în drum spre Istanbul. Atunci am stat la vamă 17 ore, a fost infiorător și mi-am jurat că nu mai plec cu mașina. Dar uite că mi-am făcut curaj acum, deși a fost foarte obositor. Ar fi însă ideal să existe totuși zbor direct către Croația pentru că e o țară superbă și e păcat să îți pierzi aproape o zi întreagă pe avion, cu escală și pe drumul cu mașina din Zagreb până la destinație', povestește Cristina Dorobanțu. Deși este cunoscută pasiunea ei pentru modă, prin prisma proiectelor sale de televiziune, Bravo ai stil și Secrete între fete, vedeta spune că s-a abținut de la shopping în vacanță. „M-am întors acasă doar cu un magnet cu lavandă, dar nici că îmi trebuia mai mult!', spune ea.

