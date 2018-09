A fost unul din visurile prezentatoarei de la Kanal D, de a petrece câteva zile în locurile în care timpul parcă stă în loc, să admire arhitectura caselor săsești, să experimenteze bucătăria locală și să se bucure de atmosfera unică a locului care l-a fascinat inclusiv pe celebrul Prinț Charles al Marii Britanii.

Experienţa de a dormi într-una din casele săseşti recondiţionate este inedită. Eu am mai fost la Viscri, dar nu am dormit niciodată acolo. Mi-a plăcut mult casa, totul este foarte curat și amenajat cu mult bun gust. Gazdele au fost foarte amabile, pur și simplu m-am simțit ca într-un paradis rural. La polul opus față de grandoarea New York-ului, unde fusesem cu puțin timp înainte', mărturisește prezentatoarea.

Cristina Mihaela a fost foarte impresionată de casa pe care Prinţul Charles a achiziționat-o în Viscri, de Biserica Fortificată, precum și de liniştea locului. Am vizitat casa Prinţului de Wales şi am fost foarte bucuroasă că am putut să văd unde îşi petrece el zilele când vine în ţara noastră. M-am plimbat mult prin sat şi recomand acest loc oricui are nevoie de linişte. Este minunat! Am vizitat şi Biserica Fortificată şi muzeul din interiorul ei. De acolo, mi-am cumpărat o ie pe care o voi asorta şi prezenta în cadrul rubricii mele Secrete Între Fete'. Să mă urmăriţi în fiecare miercuri!', spune vedeta.

Cristina Mihaela Dorobantu, fosta finalistă a emisiunii-fenomen Bravo, ai stil', este una din cele mai influente vedete de televiziune în social media, și realizează în prezent Secrete între fete', în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. În prămăvara acestui an, Cristina Dorobanțu a fost cerută în căsătorie.

Citește și

EXCLUSIV/ Inis Neziri, cântăreața din Albania care a câștigat Cerbul de Aur, are 17 ani: „Nu mi-e frică decât de Dumnezeu”