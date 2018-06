“De dimineata Facebook-ul m-a anuntat ca acum 7 ani am avut nunta … Am uitat ca astazi e 12 iunie… si eu, si el… Important este ca nu am uitat de NOI. Cred ca acesta este secretul relatiei fericite : sa nu lasi pe planul doi niciodata relatia de cuplu indiferent de situatiile care apar. Trebuie tratata cu importanta mereu: fie ca apar copiii, fie ca mai exista greutati … Sa nu uiti de iubirea care v-a unit si o sarbatoriti zilnic… aceasta e calea spre FERICIRE! La multi ani, iubitul meu ! Madalin Augustin Ionescu”, a scris Cristina Șișcanu pe contul de socializare.

În urmă cu un an, Mădălin Ionescu a intret în concediu de paternitate. Deși a părăsit micul ecran, acesta nu a renunțat decât la orele lungi de muncă și la 15% din bani.

Citește și

VIDEO/ Gabriela Firea, huiduită pe Arena Națională. Primarul Capitalei a părăsit în grabă stadionul. Fusese avertizat să nu ia cuvântul