Cristina Spătar, detalii emoționante despre cea mai grea perioadă din viața ei. Moartea mamei a marcat-o și artista mărturisește că nu a putut trece niciodată peste acest lucru.

Cristina Spătar avea 25 de ani caând și-a pierdut mama. Femeia s-a îmbolnăvit grav, iar timp de trei ani, vedeta i-a fost alături.

“Mama şi mătuşa m-au minţit şi apoi mi-au spus că este bolnavă. În final au recunoscut, am ajuns la Bucureşti de la Oneşti. După ce s-a operat a urmat calvarul. A trăit trei ani, am fost alături de ea. Avea dureri groaznice, nu o să depăşesc niciodată acest lucru. A fost o perioadă foarte grea, divorţul nu m-a marcat aşa mult cum m-a marcat moartea mamei. Mama era blândă, nu ridica tonul, era foarte blândă şi încerca să rezolve totul cu mult calm. Le-am spus copiilor că bunica lor este în Cer şi ne vede mereu. Aida în seamănă mult cu ea. De la ea cred că este trimisă. Când o visez ea mă avertizează că urmează să se întâmple ceva”, a spus Cristina Spătar la tv. În luna aprilie a acestui an, artista și-a aniversat fiica. Cristina Spătar a fost căsătorită timp de mai mulți ani cu Alin Ionescu, însă cei doi au ajuns la divorț.

