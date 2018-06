Cristina Vasiu, fostă concurentă la „Vocea României”, a divorțat după 5 luni de căsnicie

Din păcate, căsnicia lor nu a mers, iar artista a recunoscut că este singură de o lună, și a refuzat să vorbearcă despre motivele care au dus la ruptură.

„Aşa este, sunt din nou singurică de o lună. Este o chestiune mai delicată, despre care nu vreau să vorbesc foarte mult. Eram din poveşti diferite, ca şi oameni, eram personalităţi diferite, aveam destinaţii diferite. Nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum îţi doreşti. Oamenii se schimbă şi trebuie să-ţi asumi asta. Asta e tot ce am avut de declarat. Acum sunt foarte bine, am un proiect muzical cu nişte băieţi cu care o să fac muzică, pregătesc o piesă nouă. Nu plâng, nu sufăr din dragoste, cred că totul se întâmplă cu un scop în viaţă şi cred că Dumnezeu are planuri cu mine. Noi doi ne-am cunoscut la «Vocea României» acum mulţi ani, dar nu mai contează, pentru că subiectul e închis”, a spus Cristina Vasiu pentru Click.ro.

