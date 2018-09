Adelina s-a refăcut complet după naștere și chiar dacă mai are de dat jos câteva kilograme, vedeta nu disperă și spune că este mulțumită de felul în care arată.

După o lună de la operația de cezariană, vă pot spune că mai am câteva kilograme de dat jos, însă nu mă grăbesc. Hormonul relaxin încă își face de cap și n-aș vrea să-l enervez cu ceva, astfel încât să mă răsplătească fix cu opusul. Tot ceea ce am făcut constă în tratamente corporale, corsete și centuri în care stau ancorată 24/24.

Când vine vorba despre tratamente corporale, musai trebuie să ai permisiunea medicului tău să le faci. Ceea ce-ți pot recomanda în materie de remodelare corporală, o fac cu drag, însă nu apela la aceste trucuri dacă nu ai undă verde din partea unui medic avizat.

Tratamentele la care am apelat sunt:

-Radiofrecvență

-Criolipoliza -Clatuu ( -9 grade)

-Tehni Spa

-Masaj de relaxare combinat cu cel anticelulitic.

-Alliance

Toate acestea sunt capabile să facă minuni cu silueta ta, care a suferit mari schimbări în timpul sarcinii, însă timp de cel puțin 2-3 luni nu te atinge de abdomen. Pune-le în aplicare pentru picioare, fese, spate, brațe.

Abdomenul trebuie protejat până când uterul se va retrage în mod natural și toate organele se vor așeza în poziția inițială. Este nevoie de timp și răbdare. Operația trebuie protejată, dacă nu-ți dorești să te confrunți cu probleme de sănătate și de ordin estetic. Chiar și atunci când mergi la o ședință de bronzare, nu o expune.

Dacă o tratezi cu multă grijă, ea îți va da rezultatul mult așteptat și peste un timp va arăta impecabil. Nu este indicat să-ți lași pielea să atârne la propriu, fără să o ajuți să-și revină cu burtiere și corsete. Unele femei fac această greșeală în primele 6-8 săptămâni post-partum și realizează, după câteva luni, că au un abdomen relaxat sub formă de burtă inestetică și abia atunci tind să apeleze la aceste trucuri. Fiecare etapă are rostul ei. Nu neglijați acest aspect. Și nu o spun pentru că eu am inventat focul, dar o spun din propria experiențăȚ, a scris Adelina pe blogul personal.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV/ Mădălin Voicu, nostalgii din anii 70: „Eram prieten cu toți artiștii care veneau în România: Jacques Hustin, Johnny Hallyday, France Gall”