Cum arată Ana Mardare de la „Vocea României” la un an de când a fost operată pe creier. Artista se simte mult mai bine, iar recent a mers din nou la spitalul unde a avut loc intervenția chirurgicală, pentru a sta de vorbă cu medicul care i-a salvat viața.

Ana Mardare a postat pe contul de socializare o imagine, alături de care a scris un mesaj emoționant.

Ana Mardare se simte bine și profită din plin de timpul petrecut alături de cei dragi

„Dl doctor neurochirurg Sergiu Stoica este instrumentul lui Dumnezeu. El este cel care in urma cu un an m-a operat de tumora pe creier. Analizele mi-au ieșit bune si sunt foarte bine din punct de vedere clinic! Va multumesc tuturor celor care ați fost alaturi de mine, pentru susținere si rugăciuni! Dumnezeu sa va aibă in paza si sa va miluiasca! Multumesc, dle doctor Sergiu Stoica! Multumesc, Doamne Iisuse Hristoase!”, a scris Ana Mardare în dreptul imaginii.

Familia Anei Mardare a trecut prin momente cumplite. „S-a întâmplat brusc pentru că nu a vrut niciun simptom. S-a întâmplat pur şi simplu. La 6 dimineaţa a avut convulsii, a intrat in comă şi a descoperit după RMN că are o tumoare de 9 cm, pe lobul stâng. Este cât o portocală şi trebuie operată. A ieşit din comă, dar nu ştie că are cancer” a declarat în urmă cu un an Nidia Moculescu la Antena Stars. Fata compozitorului o cunoaşte pe Ana de 12 ani.