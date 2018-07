Interpretul a vorbit despre cum așteaptă afișarea rezultatelor obținute de fiica sa, dar și despre familia sa frumoasă.

„Fata a învățat singură, nu am fost eu la bac și nu am întrebat-o ce și cum. Eu în clasa a 12-a nu am ami mers, trebuia să mă duc la cântare. În clasa a 8-a lipseam, pentru că mă duceam la nuntă! Îi spune fetei mele: tată, ia și învață, că uite eu cum am ajuns” a glumit artistul. „Bogăția unui om este familia!” a povestit Vali Vijelie, care vara trecută și-a pierdut fratele.

