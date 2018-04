Cum arată Laura Cosoi în luna a noua de sarcină. Deși burtica de gravidă i-a crescut vizibil, vedeta nu a renunțat la rochiile mulate și bine a făcut, pentru că actrița este în continuare atrăgătoare. Mai mult, aceasta nu a acumulat prea multe kilograme în ultima perioadă.

Laura a postat pe contul de socializare o imagine, în care apare îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată, ce îi scoate în evidență sarcina avansată. Vedeta a fost prezentă în platoul emisiunii de la Pro tv, unde a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

“Îi ştim numele demult. Noi deja îi spunem pe nume. Mi-e teamă că o să mă scap o dată în public. Nu e Maria, nici Eva. Nu e o superstiţie, dar ne-am gândit că am vrea să se nască o dată cu numele. Nu vrem să spunem până când se va naşte. (…) Teoretic voi juca pe scenă şi cu două săptămâni înainte să nasc. E ritmul meu firesc. (…) Am vrea să facem botezul în Maramureş. Din 15 iunie se poate întâmpla oricând. Vreau să nasc natural. Am luat vreo opt kilograme până acum. Fetiţa are două kilograme”, a spus Laura Cosoi la Pro tv.

„Înainte de a fi însărcinată, mă gândeam uneori oare cum va fi perioada asta pentru mine. Fără să vreau, încercam să-mi fac o idee despre ce mă așteapta – o combinație probabil între ce estimam și povești ale celor din familie și prietenilor. Însă realitatea, așa cum are ea obiceiul, a ținut să mă contrazică! Iar de data asta, bine a făcut! Multe lucruri m-au surprins în perioada sarcinii”, spunea Laura zilele trecute.

Laura Cosoi, care și-a etalat burtica de gravidă la Premiile Gopo, este însărcinată cu primul ei copil, urmând să aducă pe lume o fetiță. Laura Cosoi este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean.

