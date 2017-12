Cum arată locuința lui Smiley după renovare. Artistul și-a amenajat casa după bunul plac, iar suma pe care a investit-o este fabuloasă. Se pare că interpretul a cheltuit peste 200.000 de euro pentru ca totul să fie perfect.

Culorile predominante sunt albastru, crem şi maro. Rafturile sunt din lemn masiv, iar fotoliile au dimensiuni mari.

Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști

În ultima perioadă, artistul s-a concentrat pe amenajarea casei, iar acum totul arată așa cum și-a dorit. Smiley vrea un copil, deși recunoaște că este foarte timid atunci când vine vorba despre femei. De ceva timp, toată lumea vorbește despre relația pe care o are cu Gina Pistol, însă până acum, niciunul dintre ei nu a confirmat.

„Cel mai important e ca suma bucuriilor s-o depășească pe cea a dezamăgirilor. Când pleci la drum cu cineva trebuie să te gândești că oamenii sunt cumva o extensie a ceea ce ești tu. Eu nu am curaj să agăț. Eu sunt foarte timid cu fetele. Am făcut nenumărate piese despre asta, pe bune, nu mă crede nimeni? La 16 ani mi-am început viața sexuală, într-o tabără. Doamne ajută peste 10 ani să am și copil. Să am și eu o familie, măcar să am un copil”, a spus Smiley la Pro tv.

Citește