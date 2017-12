Cum arată Narcisa Guță după 20 de intervenții chirurgicale. Fosta soție a lui Nicolae Guță a fost prezentă în platoul WowBiz, unde a făcut senzație cu noul ei look.

„Nu mi-am făcut așa multe intervenții. Mi-am făcut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare si am avut deviatie de sept la nas pe care am rezolva-o. Nu am pus exagerat la sani, pana în 500 ml. Nu am vrut nici sa fiu foarte exagerata. Fac sala, acum poate nu se vede ca sunt la televizor și televizorul îngrață”, a spus Narcisa la Kanal D.

Narcisa a explicat și de ce a luat această decizie. „La un moment dat, mai ales după ce esti mama, se mai lasa sanii. Își fac pustoaicele de 18 ani, de ce sa nu îmi fac si eu. Le-am facut pentru mine, si nu te mint, dar si pentru Nicolae. Pentru „Guță, nebunule”. Nu e vorba ca ma vede cu alti ochi, pana la urma caracterul si sufletul nu le poti schimba. El ma stie pe mine cum sunt, exact asa am rămas. Îmi vad de treaba mea, de baietelul meu”, a mai spus Narcisa.

La început de an, Narcisa a fost dată afară din casă de tatăl copilului ei. ”Sunt într-o situație foarte grea și sunt nevoită să plec. Nu se mai poate așa, nu mai am încotro. Sunt nevoită să plec. M-a obligat să plec omul cu care sunt de atâția ani. Da, Nicolae Guță m-a obligat să plec. Există o anumită persoană în viața lui și din acest motiv ne obligă sa plecam. Nu vreau să-i pronunț numele. A venit aici de foarte mult timp ne stresează să plecăm. Îl voi transfera pe Alberto în provincie, la Focșani. Îmi pare rău că scot copilul de la școală. El este un copil bun și talentat, dar nu mai putem să stăm aici. Nu mai contează că plecam, dar e important să fim bine. Acum sunt în depresie”, spunea atunci Narcisa Guță, la Kanal D.

