“Pentru Lara a fost mai uşor, dar Sara a fost un pic mai afectată. Am vorbit deschis cu ea în limitele normale şi cât poţi să spui unui copil. Nu am ascuns lucruri, a şi văzut foarte multe lucruri. Ţii în tine, dar la un moment dat mai ai şi lucruri pe care nu ar trebui să le spui faţă de copii. Am încercat să gestionez cât se poate de ok situaţia, nu atât de bine cum aş fi gestionat-o acum trecându-mi. Am găsit puterea să mergem mai departe şi ele mi-au dat-o, mai ales Sara“, a spus Catrinel Sandu la Antena 1.

Recent, Catrinel Sandu a vorbit despre Steve, iubitul ei american, care are doi băieți dintr-o căsnicie anterioară. Mai mult, bărbatul va veni în curând în România.

