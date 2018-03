Cum a fost primit Andrei Stoica la revenirea în țară, după ce a părăsit Exatlon. Cei doi copii ai săi, Albert și Alex, în vârsta de 4, respectiv 2 ani, soția sa, Andra, părinții, fratele sau, Bogdan Stoica, rude și prieteni, înarmați cu un banner urias cu momente din competitia “Exatlon” l-au asteptat cu nerabdare pe aeroport, iar emotiile revederii au fost uriase.

Cu greu a reusit campionul mondial la kickboxing să-și stăpânească lacrimile când cei doi fii ai săi i-au sarit în brațe imediat ce l-au zarit.

“Sunt extraordinar de fericit, acasă cu familia mea, cu copiii mei și cu prietenii. Îi iubesc enorm și sunt norocos să primesc aceeasi dragoste inapoi“, a declarat Andrei Stoica. Competiția “Exatlon” nu s-a încheiat pentru celebrul luptător care subliniază că va trai tensiunea concursului din fața micului ecran și că îi va fi foarte dor de fostii sai coechipieri .

“În primul rând, experienta Exatlon mi-a confirmat ca am principii si valori solide. Imi pare rau că s-a terminat mai devreme decat am preconizat. Îmi va fi dor de toată echipa, cu toții am creat legaturi speciale. Ei trebuie sa mearga înainte fara mine. Accidentarea a fost pur si simplu un ghinion, in ultimele saptamani reusisem sa ma autodepasesc. Ma bucur că nu este grava accidentarea, dar trebuie să mă recuperez“, a subliniat Andrei Stoica.

Andra Stoica, cea care îi este alaturi zi de zi, radia de fericire si a precizat ca acasa i-a pregatit sotului sau tot ceea ce el i-a cerut imediat ce au putut comunica dupa iesirea acestuia din competitie: un platou de salata de boeuf, un platou cu preparate turcești si multe, multe dulciuri.

“Mi-a fost foarte greu, am trait clipele lui la “Exatlon” exact la fel ca cele cand intra în ring, am avut aceleași emoții, am fost super stresata. Nu pot sa fiu ipocrita, sunt foarte fericita ca a venit acasa. Sunt convinsa ca el ar mai fi vrut sa ramana in competitie, eu nu, eu il voiam acasa “, a precizat Andra.

Fostul membru al Echipei Faimosilor le-a transmis si un mesaj colegilor sai: “Faimoși, să fiți asa cum am fost pana acum, determinați, motivati și sper sa nu le dati nici o sansa Razboinicilor. Cu siguranță că o să vă urmăresc în continuare! “.

Citește și