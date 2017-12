Cum își va petrece Delia sărbătorile de iarnă. Artista va fi alături de familie și va munci mai puțin. Cel mai probabil de Revelion, veteda va urca pe scenă, așa cum a făcut în ultimii ani.

Delia a vorbit despre familia sa, dar și despre sărbătorile de iarnăm acre se apropie cu pași repezi. În perioada următoare, artista va susține câteva spectacole.

Delia, este una dintre cele mai apreciate artiste

„Am fost fata lui tata, am fost fata lui mama. Fata lui tata e ceva foarte frumos pentru orice fată, a oricărui tătic din lumea asta. Sărbătorile, împreună cu toții, puțină muncă. Dacă îmi doresc ceva, nu stau pe gânduri. Fac ce îmi face plăcere. Asta îmi doresc să fac în continuare. Să fac lucruri care mă fac fericită. Contează foarte mult forța mea de muncă, dorința și să fiu un om echilibrat”, a spus aceasta pentru Antena Stars.

Delia a primit Premiul „Best Pop Artist” , la Gala Elle Style Awards 2017, de miercuri seara. Artista a lansat numai single-uri care au ajuns instantaneu in topuri. Pe langa succesul pe careîil are cu videoclipurile sale, Delia are concerte cu sălile pline, iar melodiile sale sunt fredonate de fani de toate vârstele.

