Cum l-a cunoscut Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite artiste din Ardeal, pe soțul ei

Georgiana si sotul ei, Rares, si-au construit o relatie frumoasa inca de pe bancile liceului. Artista era in clasa a 9-a, iar el in clasa a 12-a, iar atunci cand s-au intalnit prima oara, dupa prima zi de liceu, a fost dragoste la prima vedere. “Povestea noastră de dragoste se aseamănă cu poveștile de dragoste din basme. Eu eram pe clasa a 9-a, iar soțul meu pe clasa 12-a. Eram în primele zile de liceu când etuziasmată alături de noii mei colegi dar și de prieteni ieșeam de la școală. Pe drum, la un colț de stradă m-am intersectat cu un băiat foarte drăguț, blond cu ochii albaștri, parcă era un actor de la Hollywood. Nu-l văzusem niciodată, deși locuiam in Gherla de o viață. Din prima cred că m-am îndrăgostit de el. Partea amuzantă e că părinții noștri erau prieteni de familie dar eu nu le cunoșteam băiatul. Îmi doream să aflu cine este dar nu prea aveam cum, nici cei din anturajul meu nu-l cunoșteau.”, povesteste artista despre “prima intalnire” cu sotul ei.

A fost cerută în căsătorie după 2 ani de relație

Dupa cateva zile cei doi au inceput sa comunice pe net, iar de la prima lor intalnire Rares i-a spus ca vrea sa-i devina sotie, lucru care s-a si intamplat peste cativa ani. “După câteva zile a făcut rost de id-ul meu de messenger, pe acea vreme era în vogă, și am început să vorbim. De la prima noastră întâlnire mi-a zis că vrea să-i devin soție! El știa tot despre mine. Eu, copilă, am luat totul ca pe o joacă.”, povesteste indragita intrepreta.

Dupa ce artista a terminat clasa a 12-a, Rares a venit acasa, in vacanta, si de atunci au inceput sa aiba o relatie in adevaratul sens al cuvantului. Atunci cei doi au avut prima lor vacanta impreuna, iar dragostea lor s-a sudat si mai tare. “La sfârșitul clasei a 12-a a venit acasă în vacanță și am început să avem o relație. Vroia să mă ceară de nevastă, dar eu nu vroiam pentru că mă vedeam prea mică și vroiam să dau la facultate. Prima noastră vacanță împreună a fost chiar după BAC, eram fericită că îl luasem cu notă mare și eram a 4-a ca medie pe oraș. Părinții văzând rezultatele mele nu am mai comentat nimic.”, povesteste cu emotie artista. Dupa 2 ani, Rares a cerut-o de sotie pe artista, chiar in Ajunul Craciunului. In 2016 s-au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta.

