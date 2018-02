Cum a petrecut Cătălin Scărlătescu Ziua Îndrăgostiților. Juratul de la „Chefi la cuțite” le-a dat un sfat tuturor bărbaților.

Cătălin Scărlătescu se află încă la dietă, însă gătește cele mai speciale preparate. Așa s-a întâmplat și de Sfântul Valentin, când juratul de la Antena 1 a impresionat clienții unui restaurant.

„Ca să surprindeți, luați fata și mergeți la club sau la restaurant. Nu gătiți de acasă, să-i împuțiți perdelele cu miros de sarmale. Cel mai bine este să o scoți în oraș. Du-o la un city break undeva. Țin regim de la mâncare, dar nu țin regim de la femei. Colegii mei m-au rugat să mă cumințesc. Mă fac băiat de casă. Abia aștept să înceapă emisiunea, vreau să văd mâncare bună și fete frumoase,” a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru emisiunea „Agenția VIP”. Cătălin Scărlătescu a recunoscut că și-a schimbat complet garderoba după ce a slăbit

Recent, Chef Cătălin Scărlătescu a fost întrebat, în cadrul unui interviu, dacă a apelat la o operație de micșorare a stomacului sau a reușit să scape de kilogramele în plus natural, cu ajutorul unei diete. „Păi de ce trebuie să mă întrebi? Uită-te la mine. Ia-o așa: am slăbit. Ce mai contează? Ce mai contează? Importantă este glicemia. Aveam 295 și mă duceam spre cimitir. Acuma am luat-o spre club. Eram obligat să slăbesc. Asta ca să pot să mai gătesc în viața asta. Mănânc absolut orice, dar cantități foarte mici. Până acum nu încăpeam în haine. Acum, mai nou, încap în haine”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu. „Eu am mai slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit, pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea…

Sunt mai ușor cu 48 de kilograme, am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport. Am întinerit”, a adăugat chef Cătălin Scărlătescu, care are o relație de prietenie foarte strânsă cu Gina Pistol.

Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu a slăbit a atât de mult

„Pe 18 martie m-am apucat de această transformare. Îți iei un kilogram de mâncare și mănânci doar 100 de grame. Colegii mi-au pus un sac de 50 de kile în cârcă și nu am putut să îl duc. Am slăbit 47 de kilograme. Când îți spune cineva: mai ai 2 ani și mori… Da, așa a fost în cazul meu. Când ai glicemia 270 și ceva… Atât de mare o aveam. Mănâncă doar foarte puțin. Tot răul e spre bine. Hai să vedem mult și să mâncăm puțin. Aveam 136 de kilograme și acum am vreo 87. Mă cântăresc în fiecare zi. Înainte eram așa… foarte mare”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

