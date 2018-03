Cum a reacționat fiica Roxanei Ciuhulescu atunci când a aflat că va avea un frățior. Viitoarea mămică a povestit totul pe blogul personal. În curând, fosta prezentatoare tv va fi mamă de băiat.

Dacă la început, micuţa Ana a ţipat, a plâns, în cele din urmă, a înţeles tot ceea ce vedeta şi iubitul ei i-au explicat.

“Am hotarât să coborâm (eu si Silviu, care mi-a fost alături în fiecare clipă) la nivelul de maturitate al fiicei noastre de numai 10 ani și așteptam oarecum bombardamentele cu întrebări, țipete și lacrimi, care nu au ezitat să apară. Este și normal să existe aceste stări și trăiri, mai ales că fiind obișnuită să primească ”iubire și atenție unice”, de acum, va trebui să le împartă. Interesant este că dacă atenția față de ea va mai scădea în intensitate, asta neînsemnând sub nicio formă că va lipsi, iubirea nu se va împărți, pentru că știu sigur, și am asigurat-o și pe Ana că dragostea e namărginită, așa că, neavând ”laturi și colțuri” , ea este unică, puternică și infinită pentru fiecare dintre noi 4 de acum înainte”, a scris Roxana Ciuhulescu pe blogul ei.

“Primele reacții la aflarea veștii că va avea un frățior sau o surioară m-au speriat foarte rău. Țipetele ei, plânsul și tremuratul puternic au fost greu de suportat și de acceptat de către mine, însă am avut binecuvântarea de a-l avea alături pe logodnicul meu care m-a susținut foarte mult. Împreună i-am povestit cum își alege un îngeraș mămica și familia, cum inima mea este de acum muuuult mai mare, am îmbrățișat-o și am făcut o înțelegere pentru vecie: niciodată Ana nu va fi pe locul 2, ci vom fi toți 3 parteneri în viața bebelușului”, a mai scris Roxana Ciuhulescu.

