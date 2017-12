Cum a reușit Ela Crăciun să renunțe la obsesia pentru diete drastice. Ea mărturisește că a încercat aproape toată viața fel și fel de diete în dorința de a slăbi, în special după cele două sarcini avute, în urma cărora s-a îngrășat câte 20 de kilograme.

Vedeta TV spune că ajunsese ca subiectul curelor de slăbire să o obsedeze, mai ales că acestea nu dădeau rezultatele așteptate.

Ela Crăciun a încercat toate metodele de a dat jos kilogramele în plus

Prezentă la un eveniment, Ela Crăciun le-a povestit celor 100 de invitate aflate în public prin ce încercări și dezamăgiri a trecut în ultimii 12 ani, de când este mamă, și cum a ajuns, în sfârșit, să înțeleagă de ce ai nevoie pentru a ajunge la un echilibru și la o siluetă dorită, fără să îți agresezi organismul.

„După prima sarcină am rămas cu 20 de kilograme în plus. Le-am dat atunci jos destul de rapid pentru că eram și foarte tânără. După a doua sarcină am rămas tot cu 20 de kilograme în plus, dar, de această dată, a fost îngrozitor de greu să revin în formă. Devenisem obsedată de diete, căutam ce apare nou pe piață, încercam cure de slăbire, însă nu aveam rezultatele despre care citeam. Sau slăbeam și puneam repede înapoi odată ce încetam dieta. De câteva luni am reușit să slăbesc puțin câte puțin și să îmi stabilizez greutatea setându-mă mental în această direcție. De la life coach-ul meu am învățat că atunci când înveți să îți iubești corpul, să îl apreciezi și să îl asculți cu atenție, se creează un echilibru și o energie specială. Am învățat să nu mă mai critic, să nu mă mai plâng, să îmi acord zilnic timp pentru a tot ce mă bucură și să închei ziua în mod optimist, notând pe hârtie de ce anume m-am bucurat în acea zi. Mental, tot acest comportament m-a ajutat să trăiesc în armonie cu mine însămi. Pentru că nu m-am mai criticat și am ajuns să mă hrănesc cu gânduri frumoase și alimente sănătoase, greutatea mea a scăzut, gradual, de la lună la lună. Pe frigiderul meu stau acum, în locul biletelor cu diete, bilete cu mesaje pozitive. Gândul meu se îndreaptă acum spre a aprecia toate lucrurile frumoase, mărunte sau mărețe, de zi cu zi”, a povestit Ela Crăciun în cadrul seminarului.

