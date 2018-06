Prezentatoarea emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” a vorbit recent despre banii câștigați din televiziune și a dezvăluit ce s-a întâmplat cu uriașa sumă.

Gabriela a povestit ce probleme de sănătate are. „Am muncit mult, nimeni nu ştie cât munceam săptămânal pentru emisiunea zilnică. Am două chestii, probleme de sănătate de când am muncit pentru «Nora pentru mama», cu care am şi rămas. Toată lumea zicea că am câştigat atâţia bani, însă din cauza stresului am avut probleme. Ar trebui să primesc nişte sporuri. Am avut probleme care par minore, dar nu e aşa. Am început să am probleme cu tiroida la momentul ăla, şi sunt pe tratament permanent. Am dus-o o perioadă pe tratament şi stil de viaţă sănătos, dar asta evoluează şi acum fac tratament zinic. După care am nişte probleme de alergii. Eu, de exemplu, nu pot să merg să-mi fac unghiile cu gel, pentru că mi se umflă mâinile. E greu de imaginat. De la stres, pe un fond de imunitate slăbită, am ajuns la chestia asta”, a povestit şi Gabriela Cristea în emisiunea lui Mădălin.

De asemenea, în emisiunea pe care o realizează pe Facebook, şi care e produsă de soţia lui, Cristina Şişcanu, Mădălin Ionescu a povestit că a renunţat la emisiunea de la Kanal D din cauza problemelor de sănătate.

Stăteam cu salvarea la uşă. Când am plecat de la Kanal D aveam muşchiul inimii demineralizat, colonul spastic, am fost omul care a muncit 10-12 ore pe zi, ani de zile. Şi în fiecare zi o luam de la capăt. În televiziune presiunea e foarte mare. Dacă lucrurile nu merg, poţi să zbori oricând, peste noapte, din televiziune. Trebuie să ai echilibru în toate”, a povestit Mădălin Ionescu. „Telespectatorii nu trebuie să ştie cât de greu îţi e. Ştie şi Cristina, soţia mea, şi foştii mei colegi, cu două secunde înainte de a intra în direct îmi curgea sânge din nas. Am avut o situaţie de genul ăsta, una în care salvarea m-a aşteptat la uşă, aveam tensiunea 18 cu ceva. Alteori m-au luat nişte dereglări de inimă cumplite, am crezut că fac infarct. Am terminat emisiunea aşa, dar şi fumam. Era de la stres, eram tâmpit că munceam mult”, a mai spus Mădălin.

