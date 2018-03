Cum s-a răzbunat Bianca Drăgușanu pe o femeie care îi făcea curte iubitului ei. Vedeta a povestit totul în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D. Atunci când vine vorba despre bărbatul iubit, vedeta face tot posibilul să îl țină lângă ea.

Bianca Drăguşanu a povestit că într-una dintre certurile cu soţul său, de dinainte de divorţ, o femeie a intervenit în relaţia lor.

“O prietenă este în pauză cu iubitul ei. Şi ea îmi spune: fată, ăsta tot îşi dă like-uri cu una, ce să fac? Şi mi-am adus aminte de cum i-am distrus eu lui iubi o tentativă de amor în vremurile noastre tulburi. În cazul meu, era o fată de oraş. M-am împrietenit cu ea şi în 3 zile eram best friends. Am fost la munte, am făcut poze, le-am pus pe Facebook şi a funcţionat pentru că am dezamorsat tentativa din rădăcină. După ce mi-am atins scopul m-am dezprietenit de ea”, a spus Bianca Drăguşanu despre femeia care a vrut să-i ia soţul. Recent, Bianca Drăgușanu a fost sunată și luată la întrebări de partenerul ei de viață, Victor Slav. Vedeta a povestit totul zilele trecute, în cadrul unei emisiuni tv.

